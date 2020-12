Coni, Figc e Lega Serie A scrivono al governo: “Semplificare iter per stadi” (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino hanno inviato una lunga lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini, chiedendo di intervenire per risolvere il problema degli stadi. Chiedono, in sostanza, la semplificazione dell’iter di autorizzazioni previsto. I vertici del calcio sottolineano “lo stato obsoleto e carente delle infrastrutture sportive” italiane, non paragonabili agli stadi presenti nel resto d’Europa. “Le case per i nostri tifosi non sono più accoglienti, necessitano di un rinnovamento ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, il presidente delGiovanni Malagò, il presidente dellaGabriele Gravina e il presidente dellaA Paolo Dal Pino hanno inviato una lunga lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini, chiedendo di intervenire per risolvere il problema degli. Chiedono, in sostanza, la semplificazione dell’di autorizzazioni previsto. I vertici del calcio sottolineano “lo stato obsoleto e carente delle infrastrutture sportive” italiane, non paragonabili aglipresenti nel resto d’Europa. “Le case per i nostri tifosi non sono più accoglienti, necessitano di un rinnovamento ...

