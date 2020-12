Bandai annuncia una partnership tra PAC-MAN e NBA

(Di sabato 19 dicembre 2020) La celebre azienda leader nell’intrattenimento interattivoNAMCO Entertainment Inc., che ha creato PAC-MAN, hato oggi una nuovacon la National Basketball Association (NBA) per celebrare il 40° anniversario di PAC-MAN, che porterà a una serie di integrazioni videoludiche a tema NBA e diversi prodotti su licenza PAC-MAN e NBA. Nel corso dell’imminente stagione NBA 2020-21, la collaborazione offrirà molti punti di interazione che consentiranno ai fan di divertirsi con la loro icona dei videogiochi preferita e il loro campionato sportivo più amato, sfruttando l’appeal globale sia di PAC-MAN che della NBA. A partire dal 22 dicembre, i fan potranno divertirsi con alcuni contenuti di gioco ispirati alla NBA, tra cui power-up divertenti e labirinti speciali, nel gioco mobile di PAC-MAN, disponibile per iOS e ...

