Amici 20, puntata di sabato 19 dicembre 2020 – Zerbi contro Arisa: «Fai il solito pippone». E lei: «Mi chiamo Pippa, quello so fare» (Di sabato 19 dicembre 2020) Arisa - Amici 20 Amici 20 continua con il sesto speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 19 dicembre 2020 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e chiama subito al centro Sangiovanni, votato dal pubblico sui social per la doppia esibizione in puntata. Propone la sua Guccy Bag. 14.14: Gli allievi iniziano ad esibirsi per confermare il proprio banco. Inizia una delle ultime arrivate, Enula, voluta da ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 dicembre 2020)2020 continua con il sesto speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta mercoledì.20: la diretta minuto per minuto delladi1914.10: Aspettando… con Maria De Filippi che entra in studio e chiama subito al centro Sangiovanni, votato dal pubblico sui social per la doppia esibizione in. Propone la sua Guccy Bag. 14.14: Gli allievi iniziano ad esibirsi per confermare il proprio banco. Inizia una delle ultime arrivate, Enula, voluta da ...

