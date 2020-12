Amici 20 gli inediti in classifica su iTunes e Spotify al 19 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) Amici 2020 gli inediti dei concorrenti nelle classifiche iTunes, Spotify e FIMI Amici 2020 è entrato nel vivo e mentre la parte della scuola prosegue tra sfide e lezioni, due cantanti hanno già rilasciato i loro inediti. Dal 15 dicembre Gucci Bag di Sangiovanni prodotto da Bias e Via Padova di Leonardo prodotto da Michele Canova possono essere acquistate, ascoltate in streaming. Come fatto per X Factor 2020 (leggi qui) seguiremo l’andamento degli inediti dei cantati di Amici nelle classifiche, andando a modificare e aggiungere gli altri inediti se e quando arriveranno, sia di Sangiovanni e Leonardo che di altri cantanti presenti nella scuola. Si tratta di aggiornamenti amatoriali, non periodici, a scopo informativo e ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 dicembre 2020)2020 glidei concorrenti nelle classifichee FIMI2020 è entrato nel vivo e mentre la parte della scuola prosegue tra sfide e lezioni, due cantanti hanno già rilasciato i loro. Dal 15Gucci Bag di Sangiovanni prodotto da Bias e Via Padova di Leonardo prodotto da Michele Canova possono essere acquistate, ascoltate in streaming. Come fatto per X Factor 2020 (leggi qui) seguiremo l’andamento deglidei cantati dinelle classifiche, andando a modificare e aggiungere gli altrise e quando arriveranno, sia di Sangiovanni e Leonardo che di altri cantanti presenti nella scuola. Si tratta di aggiornamenti amatoriali, non periodici, a scopo informativo e ...

