Sovranità digitale europea Il confronto a distanza fra Breton e Pisano

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Difendere le infrastrutture digitali è stato uno dei temi al centro del dibattito “The challenge ofn Digital Sovereignty” organizzato dall’Aspen Institute Italia e introdotto dal presidente dell’associazione, Giulio Tremonti, e moderato da Andrea Cabrini, direttore di Class CNBC. Il commissionario europeo per il Mercato interno, Thierry, ha inviato un video registrato in cui ha spiegato che “investire nella messa a sicurezza della rete 5G dovrebbe essere una priorità per l’Unione. Per questo abbiamo messo su tavolo, con gli Stati membri dell’Ue, uno strumento per la sicurezza cibernetica a livello europeo del 5G, che delinea chiaramente i rischi che devono essere ridotti”. Oltre ad aver fatto cenno alla nuova cyber-strategy proposta dalla Commissione, il “super-commissario” — “super” per ...