Recovery Fund, Zingaretti: "Basta con le furbizie, il piano non si gestisce con miopi egoismi. Governo approvi bozza e apra il confronto" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Recovery "è la grande missione storica di un'intera classe dirigente italiana", anche per questo "stiamo spingendo per coinvolgere il paese e dare peso alle parole alla base del Recovery", che, "non può essere gestito dentro la miopia di egoismi per cui tutti sono bravissimi ad alzare il dito e indicare i problemi ma pochi si cimentano con la realtà". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti nel corso dell'evento organizzato dagli eurodeputati dem sul Recovery Fund. "Basta con le parole, le contrapposizioni e le furbizie, concentriamoci su quanto siamo riusciti a costruire come italiani", aggiunge il presidente della Regione Lazio. "Sono giornate di grandi polemiche – conclude Zingaretti – io mi auguro e chiedo ...

