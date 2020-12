Recensione libro | “Capire la Formula 1 I segreti della sua evoluzione dagli anni ’60 a oggi”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Svolgere ladella1. Isua’60 a”, non è affatto semplice se è scritto da un personaggio quale Mauro Forghieri. Ingegnere classe ’35, ha maturato una lunga esperienza in Ferrari nel reparto corse di1, indispensabile anche durante il campionato europeo di cronoscalate in cui il Cavallino vinse ghiotti titoli grazie a lui (ma questa è un’altra storia). Ilin questione è edito da Minerva Edizioni. Concetti di fisica complessi ma alla portata di tutti Nelle 240 pagine che compongono illa1. I...

annaritadenardo : RT @Strada_nove: [#Libri] Questa settimana Marilia Piccone ci porta la recensione del nuovo libro della Vosseler 'La baronessa di ghiaccio… - NeriPozza : RT @Strada_nove: [#Libri] Questa settimana Marilia Piccone ci porta la recensione del nuovo libro della Vosseler 'La baronessa di ghiaccio… - labenny_33 : RT @matteo_banzola: #inlettura uno splendido libro di #MarzioBarbagli sulla #prostituzione edito da @edizionimulino. Un grande affresco su… - organtin : RT @MathisintheAir: Vogliamo ricordare Pietro Greco riproponendo l'intervista fatta su mostro blog sul suo libro 'La storia di Più Greco'… - stefano_dolci : Trovate anche la mia recensione di 'Not a game', il libro su #AllenIverson scritto da #KentBabb. Un'opera consigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione libro

State of Mind

Che voi amiate dedicarvi a letture a tema natalizio o che preferiate mettere al bando la festività almeno nel mondo dei libri, ecco quali sono i titoli che dovreste prendere in considerazione per le p ...Tutto ciò vale sia per le informazioni vantate nei confronti di Kuailian, così come recensioni esposte nei riguardi di altri sistemi come Cryptocoin Centre, StormGain, BitForex, Bithumb, Mercatox, ...