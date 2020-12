La scomparsa di Vittorio Malvone (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ corsa veloce la notizia della scomparsa inattesa di Vittorio Malvone, uno delle trombe più prestigiose del celebrato magistero dell’Orfanotrofio Umberto I. Vittorio Malvone aveva scelto quella durissima palestra di vita unicamente per servire la Musica. La sua famiglia, originaria di Bosco Trecase, pagava la retta per mantenerlo agli studi e la sua abnegazione e talento lo portò ad essere il primo diplomato del Liceo Musicale salernitano, nella classe del M° Antonio Avallone, e subito a vincere il concorso di prima tromba nella Banda Musicale dell’Aeronautica Militare e poi diventarne Vice-direttore. Talento eclettico, rifiutò l’offerta del leggìo di seconda tromba in Rai L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ corsa veloce la notizia dellainattesa di, uno delle trombe più prestigiose del celebrato magistero dell’Orfanotrofio Umberto I.aveva scelto quella durissima palestra di vita unicamente per servire la Musica. La sua famiglia, originaria di Bosco Trecase, pagava la retta per mantenerlo agli studi e la sua abnegazione e talento lo portò ad essere il primo diplomato del Liceo Musicale salernitano, nella classe del M° Antonio Avallone, e subito a vincere il concorso di prima tromba nella Banda Musicale dell’Aeronautica Militare e poi diventarne Vice-direttore. Talento eclettico, rifiutò l’offerta del leggìo di seconda tromba in Rai L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

