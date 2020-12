La Champions League arriva su Amazon Prime Video, è ufficiale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon Prime Video annuncia che trasmetterà le 16 migliori partite di Champions League in esclusiva a partire dal triennio 2021-2024. Insieme al pacchetto da 16 partite del mercoledì sera, che garantirà ad Amazon di trasmettere sempre una partita di una squadra italiana (ovviamente finché rimarranno nella competizione), Prime Video si è aggiudicata anche la diretta delle prossime 3 edizioni della Supercoppa Europea. Dal prossimo anno, dunque, il servizio di TV in streaming del colosso di e-commerce fa un primo passo nel mercato dei diritti televisivi sportivi e apre uno squarcio nel fragile equilibrio che si era ricreato nel mondo sport e TV dopo l’addio di Mediaset Premium al digitale. Se negli ultimi due anni si era creato un duopolio tra SKY e ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020)annuncia che trasmetterà le 16 migliori partite diin esclusiva a partire dal triennio 2021-2024. Insieme al pacchetto da 16 partite del mercoledì sera, che garantirà addi trasmettere sempre una partita di una squadra italiana (ovviamente finché rimarranno nella competizione),si è aggiudicata anche la diretta delle prossime 3 edizioni della Supercoppa Europea. Dal prossimo anno, dunque, il servizio di TV in streaming del colosso di e-commerce fa un primo passo nel mercato dei diritti televisivi sportivi e apre uno squarcio nel fragile equilibrio che si era ricreato nel mondo sport e TV dopo l’addio di Mediaset Premium al digitale. Se negli ultimi due anni si era creato un duopolio tra SKY e ...

