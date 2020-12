Il Covid avanza e la Svizzera ci ripensa: alcuni cantoni chiudono le piste da sci (Di venerdì 18 dicembre 2020) Volevano fare i fenomeni ma alla fine anche loro si sono arresi alla realtà: alcuni cantoni svizzeri hanno deciso di introdurre misure più severe rispetto a quelle annunciate oggi dal governo federale ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) Volevano fare i fenomeni ma alla fine anche loro si sono arresi alla realtà:svizzeri hanno deciso di introdurre misure più severe rispetto a quelle annunciate oggi dal governo federale ...

cicuz72 : @GassmanGassmann Secondo me è stato coerente..???????.. ed ora..coerentemente..se c’è posto..se avanza tempo..se avan… - NaismithJunior : @PatriziaZoffoli @GassmanGassmann “...Guarita dal covid senza vaccino...” basta e avanza per manifestare tutta la t… - MariaStellabra : @PierLuigiSacco @insopportabile #Covid_19 non ha davvero bisogno di aiuti. Fate altro. Ammazzate il tempo se vi avanza ?? - infoitinterno : Covid. Avanza ipotesi lockdown per Natale, Capodanno e Befana. Speranza: “Dobbiamo evitare che arrivi una terza ond… - solounastella : RT @globalistIT: Chiudere praticamente tutto. Ecco il piano: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid avanza Covid. Avanza ipotesi lockdown per Natale, Capodanno e Befana Quotidiano Sanità Il Covid avanza e la Svizzera ci ripensa: alcuni cantoni chiudono le piste da sci

Lucerna, Svitto e Zugo chiuderanno i loro comprensori sciistici dal 22 dicembre. Restano invece aperti gli impianti in Vallese, Berna e nel canton Vaud.

ASL VITERBO/ Non solo Covid, primo intervento di chirurgia vascolare ibrida a Belcolle

Nei giorni scorsi, per la prima volta nel blocco operatorio dell’ospedale Belcolle, le equipe delle unità operative della Chirurgia vascolare e della Radiologia interventistica hanno eseguito un inter ...

Lucerna, Svitto e Zugo chiuderanno i loro comprensori sciistici dal 22 dicembre. Restano invece aperti gli impianti in Vallese, Berna e nel canton Vaud.Nei giorni scorsi, per la prima volta nel blocco operatorio dell’ospedale Belcolle, le equipe delle unità operative della Chirurgia vascolare e della Radiologia interventistica hanno eseguito un inter ...