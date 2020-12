Gf Vip, Filippo Nardi squalificato: "È un gioco stupido da collegio..." - (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Il Grande Fratello ha deciso di squalificare il conte Filippo Nardi dopo una serie di frasi eccessive e dopo una battuta sessista sulla Ruta Filippo Nardi fuori dal Grande Fratello Vip 5 a una settimana dal suo ingresso. Il conte si è reso protagonista di una lunga sequela di esternazioni che sono andate oltre il politicamente scorretto e sono sfociate nel volgare e non solo. I riferimenti al sesso di Filippo Nardi all'interno della Casa hanno infastidito anche le concorrenti, che in più di un'occasione hanno detto al loro coinquilino di smetterla. Ma, più di tutti, è stato un episodio a scatenare la furia dei social e la reazione del Grande Fratello. Quella che (probabilmente) nelle intenzioni di Filippo Nardi sarebbe ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Il Grande Fratello ha deciso di squalificare il contedopo una serie di frasi eccessive e dopo una battuta sessista sulla Rutafuori dal Grande Fratello Vip 5 a una settimana dal suo ingresso. Il conte si è reso protagonista di una lunga sequela di esternazioni che sono andate oltre il politicamente scorretto e sono sfociate nel volgare e non solo. I riferimenti al sesso diall'interno della Casa hanno infastidito anche le concorrenti, che in più di un'occasione hanno detto al loro coinquilino di smetterla. Ma, più di tutti, è stato un episodio a scatenare la furia dei social e la reazione del Grande Fratello. Quella che (probabilmente) nelle intenzioni disarebbe ...

