Congedo di paternità 2021: conferma in Legge di bilancio, a chi spetta, come funzionerà (Di venerdì 18 dicembre 2020) Congedo di paternità in versione large anche per il 2021. Infatti, la bozza del Disegno di Legge di bilancio conferma anche per il prossimo anni i 7 giorni di Congedo per i neo papà. Si ricorda, al riguardo, che possono essere richiesti entro 5 mesi per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio da tutti i lavoratori dipendenti. In altre parole, si tratta di una proroga delle misure in vigore già nel 2020, quindi le modalità di astensione dal lavoro restano sostanzialmente le stesse. Pertanto, chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel 2021, ha diritto complessivamente a 7 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti. Si ricorda, al riguardo, che non essendo possibile effettuare una misura ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 18 dicembre 2020)diin versione large anche per il. Infatti, la bozza del Disegno didianche per il prossimo anni i 7 giorni diper i neo papà. Si ricorda, al riguardo, che possono essere richiesti entro 5 mesi per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio da tutti i lavoratori dipendenti. In altre parole, si tratta di una proroga delle misure in vigore già nel 2020, quindi le modalità di astensione dal lavoro restano sostanzialmente le stesse. Pertanto, chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel, ha diritto complessivamente a 7 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti. Si ricorda, al riguardo, che non essendo possibile effettuare una misura ...

