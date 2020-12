A Mazara si prepara la festa per l’arrivo dei pescatori (Di venerdì 18 dicembre 2020) A Mazara ormai c’è solo l’attesa per la grande giornata di festa, quella che è prevista per domenica con i 18 marittimi tornati all’affetto delle loro famiglie e dell’intera città. Le ultime indiscrezioni prevedono l’arrivo dei due pescherecci con i loro equipaggi tra la notte di sabato e la mattina di domenica. Intanto si prepara... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Aormai c’è solo l’attesa per la grande giornata di, quella che è prevista per domenica con i 18 marittimi tornati all’affetto delle loro famiglie e dell’intera città. Le ultime indiscrezioni prevedonodei due pescherecci con i loro equipaggi tra la notte di sabato e la mattina di domenica. Intanto si... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

