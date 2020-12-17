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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 11 | 30

Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 11:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 11:30 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 11:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA: PERMANGONO CODE TRA VIA VALLELATA E CINQUE PODERI VERSO Roma. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARETRA BUFALOTTA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA SI RALLENTA TRA TOR PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE ...
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