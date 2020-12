Sci alpino | Val d’Isere e Gardena | i velocisti scoprono le carte L’Italia si aggrappa a Goggia e compagne e spera nella crescita di Paris

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ praticamente infinito il weekend di gare che ci aspetta tra la Savoia francese e le Dolomiti italiane, da Val, passando per Alta Badia e Campiglio, da venerdì 18 dicembre a martedì 22. Cinque giorni di competizioni che probabilmente chiariranno meglio la situazione in ottica Coppa generale al femminile, mentre è probabile che al maschie, come lo scorso anno, l’equilibrio regni fino alla fine. Le ragazze tornano a disputare una discesa sulla Oreiller-Killy dopo il 2016, quando in Francia esplosero contemporaneamente in tutto il loro talento Ilka Stuhec da un parte e Sofiadall’altra. La pista è molto cambiata in soli 4 anni, nel senso che è stata rallentata, con i salti smussati, senza le velocità così alte di un lustro fa. Ma resta un tracciato classico da discesiste, motivo per cui domani e sabato, in ...