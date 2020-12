Ristorante Giorgio Locatelli: dove si trova, quanto costa, prezzi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Qual è il Ristorante (o meglio, quali sono i ristoranti) di Giorgio Locatelli? dove si trovano? Il famoso chef, giudice di Masterchef 10, è italiano (nato a Corgeno, frazione di Vergiate) ma da tempo lavora all’estero. Per l’esattezza a Londra, in Inghilterra, dove nel 2002 ha fondato e, tutt’ora dirige, il Ristorante Locanda Locatelli. Nel 2009 ha inaugurato il Ristorante Spighetta e in seguito ha acquisito un Ristorante a Dubai, Ronda Locatelli. Prima di mettersi in proprio Giorgio Locatelli ha lavorato presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni, quindi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Nel 1995 ha fatto ritorno a Londra lavorando per circa un anno in ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Qual è il(o meglio, quali sono i ristoranti) disino? Il famoso chef, giudice di Masterchef 10, è italiano (nato a Corgeno, frazione di Vergiate) ma da tempo lavora all’estero. Per l’esattezza a Londra, in Inghilterra,nel 2002 ha fondato e, tutt’ora dirige, ilLocanda. Nel 2009 ha inaugurato ilSpighetta e in seguito ha acquisito una Dubai, Ronda. Prima di mettersi in proprioha lavorato presso il Savoy Hotel di Londra per quattro anni, quindi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Nel 1995 ha fatto ritorno a Londra lavorando per circa un anno in ...

jokervilma : RT @francotaratufo2: .@giorgio_gori se la prende col Governo perché ha 'bacchettato' i cittadini per il comportamento sbagliato avuto nell… - Teresa12401552 : RT @francotaratufo2: .@giorgio_gori se la prende col Governo perché ha 'bacchettato' i cittadini per il comportamento sbagliato avuto nell… - gjscco : RT @francotaratufo2: .@giorgio_gori se la prende col Governo perché ha 'bacchettato' i cittadini per il comportamento sbagliato avuto nell… - CastellinoLuigi : RT @francotaratufo2: .@giorgio_gori se la prende col Governo perché ha 'bacchettato' i cittadini per il comportamento sbagliato avuto nell… - francotaratufo2 : .@giorgio_gori se la prende col Governo perché ha 'bacchettato' i cittadini per il comportamento sbagliato avuto n… -