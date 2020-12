Piazza Affari, è Pirelli la migliore di giornata sul FTSE MIB (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Spicca il volo Pirelli, che si chiude a 4,684 e archivia la sessione in forte guadagno, con un aumento del 4,67%. Ciò le consente di essere la migliore della giornata del FTSE MIB, davanti ad A2A ed Hera. (Foto: © Piotr Trojanowski / 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Spicca il volo, che si chiude a 4,684 e archivia la sessione in forte guadagno, con un aumento del 4,67%. Ciò le consente di essere ladelladelMIB, davanti ad A2A ed Hera. (Foto: © Piotr Trojanowski / 123RF)

paninoelistino : Vabbè che il 2020 è anno bisestile, che oggi è il #17dicembre, che domani ci sono le “3 streghe” e che il sangue di… - PoliticaNewsNow : Borsa, Piazza Affari in lieve rialzo. Bene Pirelli e A2A - maxfurini : RT @Capelvenere1: «Si deve ai Veneziani e al loro senso degli affari, l’introduzione del caffè come consumo voluttuario nel costume europeo… - TUTTOJUVE_COM : Borsa, Piazza Affari in debole rialzo. Juventus in lieve ribasso - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Piazza Affari sulla parità. A Wall Street bene il Nasdaq -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Gelata sussidi non ferma Wall Street. S&P e Nasdaq da record, a Milano riscatto Pirelli Il Sole 24 ORE A2A brilla a Piazza Affari, chiude a +2,07%

Grande giornata per l'utility lombarda, che mette a segno un rialzo del 2,07%. A2A è risultato il secondo miglior titolo sul FTSE MIB oggi, ...

Borse europee ancora in salita, ma a Milano il rialzo è contenuto

Le Borse europee hanno proseguito in rialzo nella giornata di giovedì 17 dicembre, anche se Piazza Affari ha realizzato un guadagno modesto, dello 0,12% a 22.012,07 punti. Nel listino principale è bri ...

Grande giornata per l'utility lombarda, che mette a segno un rialzo del 2,07%. A2A è risultato il secondo miglior titolo sul FTSE MIB oggi, ...Le Borse europee hanno proseguito in rialzo nella giornata di giovedì 17 dicembre, anche se Piazza Affari ha realizzato un guadagno modesto, dello 0,12% a 22.012,07 punti. Nel listino principale è bri ...