MasterChef Italia | ecco tutte le novità I giudici a FqMagazine | “Crisi della ristorazione? Disastro totale ma ci vuole calma per parlare col Governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La pandemia non deve e non può fermare il decennale di “”. Con questo imperativo Endemol Shine Italy e Sky si sono rimboccati le maniche e hanno portato a termine la missione e le registrazioni del cooking show che partirà stasera e andrà in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now Tv. Confermati i treper il secondo anno consecutivo: Bruno Barbieri (che tra l’altro è il pioniere del programma con la sua presenza sin dalla prima edizione), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Naturalmente a causa delle restrizioni dovuti al Covid-19 sono cambiate alcune cose nel meccanismo del programma. Ihanno valutato i concorrenti tramite la piattaforma in streaming Zoom, chiamando i migliori a presentarsi per i Live Cooking. Per questa fase è stata inserita una dispensa ...