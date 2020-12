Maria De Filippi si arrende a Uomini e Donne: “Capisco le difficoltà…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne c’è stato grande imbarazzo in studio. Ma cosa è successo per mettere “in crisi” la padrona di casa, Maria De Filippi? Non sempre la regina di Canale 5 è propensa a prendere posizione in modo così palese. Tuttavia, Maria De Filippi si arrende e ammette di comprendere le evidenti difficoltà di uno dei tronisti di questa stagione. Ci stiamo riferendo a Davide Donadei, il quale, secondo Maria, è stato molto fortunato, ma anche molto “sfortunato”. Ciò perché non sempre capita che un tronista arrivi quasi alla fine di un percorso con due corteggiatrici molto carine e corrette l’una con l’altra, le quali piacciono entrambi molto al tronista. Maria De Filippi si arrende ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella puntata di ieri dic’è stato grande imbarazzo in studio. Ma cosa è successo per mettere “in crisi” la padrona di casa,De? Non sempre la regina di Canale 5 è propensa a prendere posizione in modo così palese. Tuttavia,Desie ammette di comprendere le evidenti difficoltà di uno dei tronisti di questa stagione. Ci stiamo riferendo a Davide Donadei, il quale, secondo, è stato molto fortunato, ma anche molto “sfortunato”. Ciò perché non sempre capita che un tronista arrivi quasi alla fine di un percorso con due corteggiatrici molto carine e corrette l’una con l’altra, le quali piacciono entrambi molto al tronista.Desi...

