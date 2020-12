Libia | i pescatori sono liberi Passerella di Conte e Di Maio a Bengasi Meloni | “Indecente vantarsi”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo oltre 100 giorni di attesa, finalmente, i 18di Mazara del Vallo sequestrati in. La notizia è trapelata e inizialmente ha trovato conferma nelle parole dei familiari. Dunque, non era stata ancora ufficializzata quando si è saputo che il premier Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disi erano già messi in viaggio alla volta di. Con una rapidità d’azione che apparsa un po’ sospetta. In questi lunghi mesi di detenzione dei, infatti, il governo non mai è apparso così solerte come in questo momento in cui si è offerta una “”. Per altro, non del tutto esente da rischi. Dae Diuna solerzia sospetta Non a caso, in Italia, ...