Inter | gli occhi della Premier su Perisic | ma prima a Conte serve un sostituto

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il croato non ha convinto da esterno a tutta fascia e può partire: al suo posto si fanno i nomi di Alonso ed Emerson

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterNapoli! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Vincere gli scontri diretti dà sicuramente motivazione' ??? Samir #Handanovic, grande protago… - 51m0_ : Non capisco i napoletani con chi ce l'hanno, hanno fatto meno casino dopo Inter Juve 3-2 dove gli è stato rubato uno scudetto - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Inter, tre punti brutti e sporchi, gli scudetti si vincono così -

Ultime Notizie dalla rete : Inter gli

Ovviamente Insigne non voleva offendere l’arbitro”. “Gli arbitri comunque hanno una permalosità eccessiva. L’intervento di Gattuso è stato perfetto, onesto, non ha dato la responsabilità della ...Insigne ha privato il Napoli del suo talento nell'ultimo quarto d'ora di una partita che gli azzurri potevano ancora pareggiare (visto come l'Inter è stata messa alle corde nonostante la superiorità ...