I tre giudici di Masterchef ci anticipano la decima edizione: "Sarà bellissima e di alto livello" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Incontro con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che ci presentano la decima edizione di Masterchef Italia che parte da stasera ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, all’insegna di un livello molto alto e del grande divertimento, nonostante il coronavirus. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 dicembre 2020) Incontro con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che ci presentano ladiItalia che parte da stasera ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, all’insegna di unmoltoe del grande divertimento, nonostante il coronavirus.

zazoomblog : Masterchef 10: chi sono i tre giudici della decima edizione - #Masterchef #giudici #della #decima - EssamTV4 : RT @rtl1025: ???Questa sera riparte @MasterChef_it e in W L'italia abbiamo l'onore e il piacere di ospitare i tre giudici. Il primo è @Anto… - rtl1025 : ???Questa sera riparte @MasterChef_it e in W L'italia abbiamo l'onore e il piacere di ospitare i tre giudici. Il pr… - APmagazineit : È tutto pronto per la nuova edizione di #MasterChefIt, in onda da giovedì 17 dicembre in prima serata su Sky Uno.… - AlicePenzavalli : Al via la decima edizione di #Masterchefit, il cooking show più patinato della TV. -