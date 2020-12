Giarrusso (M5S) scavalca Conte e Di Maio e si intesta la liberazione dei pescatori in diretta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con questi non si sa più se ridere o piangere. Hanno superato oltremodo il senso della misura e del ridicolo. Nella tragica vicenda del sequestro dei pescatori liberi, finita fortunatamente con la loro liberazione, non bastavano Conte e Di Maio a far la passerella da Grande Fratello, ci voleva anche il 5Stelle Dino Giarrusso a intestarsi i meriti. C’è da festeggiare la liberazione dei nostri connazionali, certo, ma c’è anche da mettere al corrente gli italiani di quanto questa vicenda arrivi a evidenziare ancora di più la debolezza del nostro Paese per colpa di questo governo. È uno scempio che i pescatori italiani siano stati liberati dopo ben 108 giorni di prigionia! Il governo dovrebbe vergognarsi, altro che festeggiare. Ma torniamo a ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con questi non si sa più se ridere o piangere. Hanno superato oltremodo il senso della misura e del ridicolo. Nella tragica vicenda del sequestro deiliberi, finita fortunatamente con la loro, non bastavanoe Dia far la passerella da Grande Fratello, ci voleva anche il 5Stelle Dinorsi i meriti. C’è da festeggiare ladei nostri connazionali, certo, ma c’è anche da mettere al corrente gli italiani di quanto questa vicenda arrivi a evidenziare ancora di più la debolezza del nostro Paese per colpa di questo governo. È uno scempio che iitaliani siano stati liberati dopo ben 108 giorni di prigionia! Il governo dovrebbe vergognarsi, altro che festeggiare. Ma torniamo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Giarrusso M5S Contributi da parte delle lobby: M5S avvia un procedimento nei confronti di Giarrusso la Repubblica Recovery Fund, la Lega in Europa si astiene. PD e M5S: “Pugnalata all’Italia”

Gli europarlamentari della Lega si sono astenuti sul voto in plenaria in merito al bilancio pluriennale europeo che contiene anche il Recovery Fund: parere favorevole invece di Fratelli d'Italia, con ...

UE, Dino Giarrusso (M5S): bene aiuti ad agricoltori, adesso difendiamo l'olio l'olio d'oliva italiano

ci auguriamo sia un passo verso una maggiore tutela degli olii europei di qualità ed un freno ad importazioni selvagge e mal regolamentate che danneggiano gli olivicoltori e i consumatori europei”, ...

