Filippo Nardi su funerali Fabrizio Frizzi: "So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste. Ero distratto"

Filippo Nardi è ora ospite nella Casa del Grande Fratello. L'uomo, nel 2018, aveva partecipato a Mattino 5, ma oggi si riaccende la polemica. I fatti risalirebbero ai funerali di Fabrizio Frizzi.

cosa ha detto Filippo Nardi a Mattino 5?

Nella sua intervista a Mattino 5, Filippo aveva così spiegato la situazione. Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi. So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste.

