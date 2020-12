Filippo Nardi, parla una ex fidanzata: “Lo chiamai per dirgli che ero incinta, con freddezza mi disse di abortire” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le vergognose dichiarazioni di Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta hanno fatto arrabbiare gli spettatori del Grande Fratello, che ne chiedono a gran voce l’eliminazione. “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”, ha twittato la figlia, Guenda Goria. Ora, sempre per quanto riguarda Nardi, c’è anche un’intervista fatta dal settimanale Nuovo a una sua presunta ex fidanzata che farà discutere: “Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse ‘devi trovare una soluzione, mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio, abortisci e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le vergognose dichiarazioni disu Maria Teresa Ruta hanno fatto arrabbiare gli spettatori del Grande Fratello, che ne chiedono a gran voce l’eliminazione. “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”, ha twittato la figlia, Guenda Goria. Ora, sempre per quanto riguarda, c’è anche un’intervista fatta dal settimanale Nuovo a una sua presunta exche farà discutere: “Ricordo bene chein lacrime per l’emozione, ma lui conmi‘devi trovare una soluzione, mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio, abortisci e ...

