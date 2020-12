Covid | la Svezia ora è in ginocchio Il re | “Abbiamo fallito” E il premier se la prende con gli esperti

(Di giovedì 17 dicembre 2020), il re di: “” Il re diboccia il modello scelto dal Paese scandinavo nel contrasto alla pandemia di-19, incentrato sull’assenza di misure restrittive e sul senso di responsabilità dei cittadini. “un gran numero di morti. E questo è terribile”, ha dichiarato Carlo XVI Gustavo durante un programma tv. Anche ilsvedese, Stefan Loefven, ammette la criticità della situazione, puntando il dito contro molti, che avrebbero sottovalutato la portata della seconda ondata. “Penso che la maggior parte di loro non abbia visto l’ondata che stava arrivando. Si è parlato invece di diversi cluster”, ha detto Loefven in un’intervista al ...

"Abbiamo fallito. Al dolore di molte famiglie si somma quello di innumerevoli imprenditori in ginocchio", commenta il re svedese Carl XVI Gustaf.