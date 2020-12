Chi è Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini (Di giovedì 17 dicembre 2020) Valeria Marini è una star di grande successo, ancora sulla cresta dell’onda dopo decenni trascorsi tra teatro, cinema e tv. Merito del suo talento, certamente. Ma anche dei valori che le sono stati trasmessi da sua mamma, Gianna Orrù: il loro rapporto è oggi solidissimo, e la showgirl può sempre contare sul suo più importante punto di riferimento. Classe 1938, la signora Gianna Orrù è nata a Cagliari e vi ha trascorso gran parte della sua gioventù, trasferendosi poi a Roma per frequentare l’università. Dopo la laurea all’Isef, si è dedicata all’insegnamento: ha passato la sua vita tra la Capitale e il suo paese natio, lavorando in numerosi istituti scolastici come docente di educazione fisica. È infatti tornata una prima volta nella Città Eterna per seguire il cuore, ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 dicembre 2020)è una star di grande successo, ancora sulla cresta dell’onda dopo decenni trascorsi tra teatro, cinema e tv. Merito del suo talento, certamente. Ma anche dei valori che le sono stati trasmessi da sua: il loro rapporto è oggi solidissimo, e la showgirl può sempre contare sul suo più importante punto di riferimento. Classe 1938, la signoraè nata a Cagliari e vi ha trascorso gran parte della sua gioventù, trasferendosi poi a Roma per frequentare l’università. Dopo la laurea all’Isef, si è dedicata all’insegnamento: ha passato la sua vita tra la Capitale e il suo paese natio, lavorando in numerosi istituti scolastici come docente di educazione fisica. È infatti tornata una prima volta nella Città Eterna per seguire il cuore, ...

lori_gianna : Fare #lockdown a #Natale non serve a nulla. Ognuno troverà comunque il modo di ritrovarsi. Poi perché quelli che pa… - tonygamblerII : ...Ma dove vai? Vieni qua, Ma che fai? Dove vai? Con chi ce l'hai?... - lori_gianna : RT @MassimoSertori_: La #Lombardia allarga i #RISTORI anche a #bar e #ristoranti che il #governo ha fatto chiudere. In 2 settimane già effe… - lori_gianna : RT @GuidoCrosetto: Ieri hanno parlato del “caso Veneto” e delle percentuali troppi alte di positivi. In TV. Giornalisti. Non sapevano che… - CronacaSocial : Nati nel 1986 e nel 1988, sono frutto dell’#amore tra Verdone e l’ex moglie Gianna Scarpelli. LEGGI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Gianna Gianna Nannini a Monopoli, visita il duomo e fa jogging La Gazzetta del Mezzogiorno Teatro in libreria: Una monografia dedicata a Ildebrando Pizzetti

Prendendo spunto da una giornata di studio dedicata nel 2018 a Ildebrando Pizzetti, la Fondazione Chigiana fa ripartire la sua prestigiosa rivista annuale con un'ampia monografia su uno dei maggiori c ...

Rai - Radiotelevisione Italiana Spa

Con il concerto del pianista Michele Campanella, trasmesso online, l'Accademia Chigiana di Siena ha inaugurato la sua piattaforma digitale ad alta fedeltà audio e video. Nel servizio Nicola Sani - ...

Prendendo spunto da una giornata di studio dedicata nel 2018 a Ildebrando Pizzetti, la Fondazione Chigiana fa ripartire la sua prestigiosa rivista annuale con un'ampia monografia su uno dei maggiori c ...Con il concerto del pianista Michele Campanella, trasmesso online, l'Accademia Chigiana di Siena ha inaugurato la sua piattaforma digitale ad alta fedeltà audio e video. Nel servizio Nicola Sani - ...