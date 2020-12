Calano in Italia i veicoli non assicurati (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pur diminuiti nel corso degli ultimi anni, i veicoli non assicurati sono ancora 2,6 milioni: in alcune regioni come Campania e Calabria sono oltre il 10% Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per approfondire il tema dei veicoli non assicurati sul territorio Italiano. Come evidenziato nella ricerca, i veicoli non assicurati in Italia sono passati dai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pur diminuiti nel corso degli ultimi anni, inonsono ancora 2,6 milioni: in alcune regioni come Campania e Calabria sono oltre il 10% Segugio.it, leader nella comparazioneva in, ha svolto un’analisi per approfondire il tema deinonsul territoriono. Come evidenziato nella ricerca, inoninsono passati dai… L'articolo Corriere Nazionale.

Trentin0 : Covid: più positivi con più test, ma calano vittime in 24 ore. - iconanews : Covid: più positivi con più test,ma calano vittime in 24 ore - gudpis : calano gli attualmente positivi aumentano i dimessi/guariti diminuisce la % dei positivi rispetto ai tamponi calano… - egazette1 : Riciclo 2020: in Italia aumenta la #differenziata ma calano le isole ecologiche. Il rapporto di Fise Unicircular ch… - RCAmato : @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT Quindi se nel Veneto calano i contagi solo il Veneto deve stare in zona gialla (è co… -