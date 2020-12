Verdetto storico | la bimba uccisa dall smog | ricoverata in ospedale quasi 30 volte

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il killer è l’inquinamento atmosferico, riconosciuto oggi per la prima voltaa giustizia britannica come un fattore chiave nella morte di una bambina. Si tratta della piccola Ella Kissi-Debrah,nel 2013 a nove anni di età’asma a Londra, questo quanto stabilito oggi da un coroner della corte londinese di Southwark. LEGGI ANCHE: Germania, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

È uno dei passaggi della storica sentenza del Tribunale di Ragusa (Giudice Giovanni Giampiccolo) che farà Giurisprudenza, costituendo un precedente importante per tutti i giornalisti a cui viene oppos ...