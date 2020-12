Uomini e Donne, Nicola spara a zero dopo la puntata: “Siete delle me**e, Valentina è una facile” (FOTO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La puntata di Uomini e Donne, andata in onda giovedì 10 dicembre, ha sollevato grossi polveroni che riguardano Valentina, Costantino e Nicola. Quest’ultimo, però, assente per Covid, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha sparato a zero contro tutti quelli che l’hanno infangato per quindici giorni. Il giovane ha ammesso di non essere mai stato a letto con Valentina, cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare in quanto è una ragazza estremamente facile. Il protagonista, inoltre, ha fatto anche altre confessioni. La bufera a Uomini e Donne su Valentina Nelle recenti Instagram Stories, Nicola Mazzitelli ha sbottato contro ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ladi, andata in onda giovedì 10 dicembre, ha sollevato grossi polveroni che riguardano, Costantino e. Quest’ultimo, però, assente per Covid, ha registratoInstagram Stories in cui hato acontro tutti quelli che l’hanno infangato per quindici giorni. Il giovane ha ammesso di non essere mai stato a letto con, cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare in quanto è una ragazza estremamente. Il protagonista, inoltre, ha fatto anche altre confessioni. La bufera asuNelle recenti Instagram Stories,Mazzitelli ha sbottato contro ...

meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - matteosalvinimi : ... Legalità tanto cara al marito. Un ricordo commosso per Pasquale e un pensiero alla sua famiglia e a tutte le do… - franco56it : @Sofiajeanne Ma Le pare '...un'osservazione...' chiede l'apostrofo perché tra due vocali. Non Le hanno insegnato l… - Rvberta_ : RT @BibliofiliSD: Sapevate che Kyouka, Kouyou e Wells erano in realtà uomini? Autrici donne come Yosano e Higuchi scrivevano in un'epoca d… -