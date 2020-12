Tragedia a Roma | marito e moglie trovati morti in casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) In zona Cecchignola sono stati riin. Gli investigatori arrivati sul posto, in via Abigaille Zanetta, non escludono nessuna pista ma per il momento le indagini continuano. L’uomo, classe 1955, era un ex carabinieri in congedo, suaera invece del 1967. Ad allertare i carabinieri della Settimana Sezione del Nucleo Investigativo sono stati dei parenti della coppia, che non avevano notizie da diversi giorni. La porta diera chiusa a chiave dall’interno e sul corpo di entrambi non è stata rilevata alcuna traccia di violenza. Spetta all’autopsia, eseguita dall’istituto di medicina legale di Tor Vergata, a chiarire le cause delle morte. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i militari ad aprire la ...