Traffico Roma del 16-12-2020 ore 19 | 00

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sempre intenso è rallentato ilsul Grande Raccordo Anulare tra all’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana lungo la carreggiata esterna mentre in interna gli spostamenti rimangono concentrati tra Cassia e Prenestina non cambia molto rispetto al precedente aggiornamento su via del Foro Italico maggiormente trafficato tra Corso di Francia & via Salaria per chi è diretto a San Giovanni e sulla tangenziale est e proseguendo verso la stessa direzione tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 Maggiore prudenza su via Cristoforo Colombo per un precedente incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti tra bithyniae Acilia verso Ostia continuano le difficoltà su via Salaria verso il centro città per il restringimento di carreggiata causato dai lavori tra all’aeroporto dell’Urbe la ...