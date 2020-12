Torre Annunziata, nuovo sequestro per Palazzo Fienga: è a rischio crollo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torre Annunziata: i Carabinieri hanno sequestrato due immobili del complesso edilizio Palazzo Fienga (ex bunker del clan Gionta). Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di sequestro Preventivo emesso in via d’urgenza da questa Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro di due immobili Leggi su 2anews (Di mercoledì 16 dicembre 2020): i Carabinieri hanno sequestrato due immobili del complesso edilizio(ex bunker del clan Gionta). Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, in esecuzione di un decreto diPreventivo emesso in via d’urgenza da questa Procura della Repubblica, hanno proceduto aldi due immobili

