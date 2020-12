Tom Cruise furioso con la troupe di Mission Impossible 7. "Rispettate le norme anti Covid" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tom Cruise è andato su tutte le furie e si è esibito in una memorabile strigliata nei confronti di alcuni membri della troupe di 'Mission: Impossible 7' , colpevoli di non avere rispettato le norme di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tomè andato su tutte le furie e si è esibito in una memorabile strigliata nei confronti di alcuni membri delladi '7' , colpevoli di non avere rispettato ledi ...

