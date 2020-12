Morgan bocciato per Sanremo | “Fatto fuori per una scelta artistica risibile” Forse Bugo tra i Big

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”. E’ stato lo stesso, attraverso il suo profilo Instagram, ad annunciare di essere stato ‘trombato’ dalla lista dei 26 Big che saliranno sul palco in occasione della ...