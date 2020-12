Milano | adescava ragazze su internet con falsi casting

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un uomo di 48 anni è stato arrestato questa mattina dalla polizia dicon l’accusa di aver messo in scena dei, studiati ad hoc per adescare delle giovani aspiranti attrici delle quali poi abusava. A far scattare l’indagine è stata la denuncia di una 23enne che era stata contattata dall’uomo telefonicamente, dopo essersi iscritta ad una agenzia dichiamata Trend Communications. L’uomo l’aveva convocata per un provino di un film intitolato “La forza dell’amore” e si era presentato come responsabile del. All’incontro, però, l’uomo ha abusato di lei. Nel mirino dello stupratore sono però cadute altre vittime, tra i 20 ed i 29 anni. Grazie alle testimonianze delle vittime, la polizia è riuscita a ricostruire la vicenda e ad indentificare l’uomo. L’uomo era ...