Maurizio Costanzo: «Rocco Casalino in latex rincorso dalla Cipollari? Si è visto di meglio, ma…» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su “Il Fatto Quotidiano” l’intervista a Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore e autore, volto noto della tv che non ha bisogno di presentazioni. «Da ragazzino mia madre mi beccò con un portasapone girato, lo usavo come microfono per declamare la commedia di Goldoni. Io volevo fare questo mestiere fin da piccolo. A quattordici anni scrissi a Montanelli perché leggevo i suoi articoli. La cosa straordinaria fu che lui mi telefonò a casa e lo incontrai. Finché è stato in vita ci siamo visti e sentiti», ha esordito l’82enne romano, che ha ripercorso la sua lunga carriera, dicendo la sua anche su alcuni personaggi noti. Qualche parola anche sul matrimonio con Maria De Filippi. leggi anche l’articolo —> Maurizio Costanzo: «Rapporti occasionali addio? Serviva il Covid per riordinare i sentimenti» «Figlio di un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su “Il Fatto Quotidiano” l’intervista a, giornalista, conduttore e autore, volto noto della tv che non ha bisogno di presentazioni. «Da ragazzino mia madre mi beccò con un portasapone girato, lo usavo come microfono per declamare la commedia di Goldoni. Io volevo fare questo mestiere fin da piccolo. A quattordici anni scrissi a Montanelli perché leggevo i suoi articoli. La cosa straordinaria fu che lui mi telefonò a casa e lo incontrai. Finché è stato in vita ci siamo visti e sentiti», ha esordito l’82enne romano, che ha ripercorso la sua lunga carriera, dicendo la sua anche su alcuni personaggi noti. Qualche parola anche sul matrimonio con Maria De Filippi. leggi anche l’articolo —>: «Rapporti occasionali addio? Serviva il Covid per riordinare i sentimenti» «Figlio di un ...

gasparebaglio : RT @GiusCandela: Costanzo a @fattoquotidiano: 'Maria è la donna giusta, mi sono emozionato guardando L'amica geniale di mio figlio Saverio.… - AlessiofFratini : RT @Ilaria592548782: Tommy la tua brillante carriera è solo agli inizi! TUTTI parlano di te(Maurizio Costanzo, Barbara D'Urso,Alessia Marcu… - vvvaaallliiii : @Ttue13 Quanto siete piccoli qua oh, considerare l’analisi un insulto da capire che non avere alcuna esperienza di… - vvvaaallliiii : @____chiarac Ma di cosa? Ma sai cos’è l’analisi? Allora si dovrebbe vergognare Maurizio Costanzo ???? - vvvaaallliiii : MTR dovevi accettare il consiglio di Maurizio Costanzo ed andare in analisi per il bene di tutti gli altri. #gfvip -