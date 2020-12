Maurizio Costanzo a FQMagazine: “I virologi? Troveremo Pregliasco e Bassetti a pranzo a Natale. Non darei troppe colpe a Conte. Buona Domenica? Torna…” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Maurizio Costanzo non ha bisogno di presentazioni. Amato e conosciuto da tutti. Si è mai sentito onnipotente?“No, glielo giuro mai. Nemmeno da ragazzino. Mi fossi sentito onnipotente sarei dimagrito, sarei cresciuto in altezza.” Se le dico che è un uomo di potere la lusingo?“No, non mi lusinga mi preoccupa.” Il giornalismo è sempre stato nella sua vita, un percorso segnato.“Da ragazzino mia madre mi beccò con un portasapone girato, lo usavo come microfono per declamare la commedia di Goldoni. Io volevo fare questo mestiere fin da piccolo, a quattordici anni scrissi a Montanelli perché leggevo i suoi articoli. La cosa straordinaria fu che lui mi telefonò a casa e lo incontrai. Finché è stato in vita ci siamo visti e sentiti.” Parla spesso dei suoi genitori.“Figlio di un impiegato statale e di una casalinga, ancora oggi sento la loro mancanza. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)non ha bisogno di presentazioni. Amato e conosciuto da tutti. Si è mai sentito onnipotente?“No, glielo giuro mai. Nemmeno da ragazzino. Mi fossi sentito onnipotente sarei dimagrito, sarei cresciuto in altezza.” Se le dico che è un uomo di potere la lusingo?“No, non mi lusinga mi preoccupa.” Il giornalismo è sempre stato nella sua vita, un percorso segnato.“Da ragazzino mia madre mi beccò con un portasapone girato, lo usavo come microfono per declamare la commedia di Goldoni. Io volevo fare questo mestiere fin da piccolo, a quattordici anni scrissi a Montanelli perché leggevo i suoi articoli. La cosa straordinaria fu che lui mi telefonò a casa e lo incontrai. Finché è stato in vita ci siamo visti e sentiti.” Parla spesso dei suoi genitori.“Figlio di un impiegato statale e di una casalinga, ancora oggi sento la loro mancanza. ...

