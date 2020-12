La Fed prolunga gli acquisti di titoli per rilanciare l’economia e l’occupazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Restano invariati i tassi, ma gli acquisti di titoli di Stato e di titoli delle agenzie garantite dallo Stato non hanno più un valore tecnico ma dureranno fino a quando non saranno realizzati ulteriori progressi su inflazione e occupazione. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Restano invariati i tassi, ma glididi Stato e didelle agenzie garantite dallo Stato non hanno più un valore tecnico ma dureranno fino a quando non saranno realizzati ulteriori progressi su inflazione e occupazione.

Gli acquisti di titoli passano quindi da uno strumento puramente tecnico, varato per assicurare la corretta trasmissione all’economia reale delle decisioni della Fed, a uno strumento di politica ...

Economia - Restano invariati i tassi, ma gli acquisti di titoli di Stato e di titoli delle agenzie garantite dallo Stato non hanno più un valore tecnico ma dureranno fino a quando non saranno ...Gli acquisti di titoli passano quindi da uno strumento puramente tecnico, varato per assicurare la corretta trasmissione all’economia reale delle decisioni della Fed, a uno strumento di politica ...