Inter-Napoli oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e come vederla in diretta streaming

Inter e Napoli si sfidano in un match d'alta quota in occasione della dodicesima giornata di Serie A 2020/2021. Dopo l'eliminazione dalla Champions League i nerazzurri hanno rilanciato le proprie ambizioni tricolori battendo in rimonta un ostico Cagliari. Lo stesso ha fatto nello scorso turno la squadra di Gattuso che era andata in svantaggio al Diego Armando Maradona contro la Sampdoria. L'incontro in programma oggi mercoledì 16 dicembre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Benitez: “Non mi dispiacerebbe se vincesse il Napoli”

L’ex allenatore di Napoli e Inter Rafa Benitez ha parlato della sfida del Meazza in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale v ...

