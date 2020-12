I commercianti salernitani a Roma per protestare contro le restrizioni

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) di Monica De Santis Idi Salerno, ma non solo anche quelli della provincia, continuano a mettere in campo iniziative per far sentire la loro voce e per richiamare l’attenzione non solo dei cittadini ma soprattutto delle istituzioni sulla grave situazione economica che stanno vivendo da quando è iniziata la pandemia. In particolare asono idel settore della ristorazioni, che fra tutte le categorie è quella maggiormente penalizzata dellasia del Dpcm che da quelle imposte in questi lunghi mesi dal governatore Vincenzo De Luca. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia