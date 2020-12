Ginnastica artistica: Europei 2020 di Serie C, ma torna Larisa Iordache! Italia assente, partecipanti e favorite (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli Europei 2020 di Ginnastica artistica femminile andranno in scena a Mersin (Turchia) dal 17 al 20 femminile, ma si tratterà di una rassegna continentale di livello infimo. Soprannominarli Europei di Serie C non è assolutamente sbagliato. Si tratta di una kermesse di terzo piano, lontana anni luce dal livello abituale che siamo abituati a vedere agli Europei. Il motivo? Tutte le Nazioni di vertice hanno deciso di non partecipare a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna resteranno a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. Insomma, proprio come era successo settimmana scorsa con la competizione maschile. Soltanto Romania, Ucraina, Ungheria, la Turchia e qualche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Glidifemminile andranno in scena a Mersin (Turchia) dal 17 al 20 femminile, ma si tratterà di una rassegna continentale di livello infimo. SoprannominarlidiC non è assolutamente sbagliato. Si tratta di una kermesse di terzo piano, lontana anni luce dal livello abituale che siamo abituati a vedere agli. Il motivo? Tutte le Nazioni di vertice hanno deciso di non partecipare a causa dell’emergenza sanitaria:, Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna resteranno a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. Insomma, proprio come era successo settimmana scorsa con la competizione maschile. Soltanto Romania, Ucraina, Ungheria, la Turchia e qualche ...

Gli Europei 2020 di ginnastica artistica femminile andranno in scena a Mersin (Turchia) dal 17 al 20 femminile, ma si tratterà di una rassegna continentale di livello infimo. Soprannominarli Europei ...

