Ecco i cinque ostacoli secondo Politico eu al piano digitale Ue

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Commissione europea ha annunciato ieri la sua rivoluzione sulle Big Tech: i commissari Margrethe Vestager (Concorrenza) e Thierry Breton (Mercato interno) hanno presentato due proposte — il Digital Services Act e il Digital Markets Act — pensate per rimodellare il quadro normativo per le piattaforme che vogliono operare nel mercato europeo. Diversi esperti hanno analizzato le proposte con Formiche.net.Giulio Sapelli, storico ed economista dell’Università Statale di Milano, la Commissione europea ignora la biografia del presidente-eletto degli Stati Uniti Joe Biden,”l’uomo delle multinazionali” e della sua vice, Kamala Harris, “il procuratore della Silicon Valley”. Per Serena Sileoni, vice direttore generale dell’Istituto Bruno Leoni, “l’intervento sul mercatorischia di essere molto più pervasivo e determinante” della cosiddetta ...