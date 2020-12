Dl Ristori: via libera del Senato, il testo passa alla Camera. Tutte le novità (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Approvato dal Senato il maxi emendamento al dl Ristori: il provvedimento passa con 154 voti favorevoli e 122 contrari. Previsto un intervento complessivo di circa 27 miliardi di euro. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty ImagesDurante la notte a Palazzo Madama è stato approvato il dl Ristori, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento è stato promosso dal Senato in circa tre ore di lavoro con 154 voti a favore e 122 voti contrari. Il testo è adesso pronto a passare alla Camera senza intoppi, rispettando la scadenza del 27 dicembre. Si tratta di un maxi emendamento che ingloba i quattro decreti emanati dal governo nel corso dell’autunno ad alcune novità approvate ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Approvato dalil maxi emendamento al dl: il provvedimentocon 154 voti favorevoli e 122 contrari. Previsto un intervento complessivo di circa 27 miliardi di euro. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty ImagesDurante la notte a Palazzo Madama è stato approvato il dl, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento è stato promosso dalin circa tre ore di lavoro con 154 voti a favore e 122 voti contrari. Ilè adesso pronto aresenza intoppi, rispettando la scadenza del 27 dicembre. Si tratta di un maxi emendamento che ingloba i quattro decreti emanati dal governo nel corso dell’autunno ad alcuneapprovate ...

Agimegitalia : Contributi a fondo perduto per attività di #scommesse, #bingo, #lotterie e #sale #giochi, dilazione #Preu e iscrizi… - NoesiConsulting : Il punto sulla #Manovra: slitta l’approdo in aula alla Camera - v_napoletano : @raggingkey @ilrisolutoreIT In quest'ultimo periodo si stanno attivando molte nuove funzioni (PP,BP,APP,Ristori,ecc… - Ettore572 : RT @sole24ore: Dopo il via libera con fiducia a Palazzo Madama, il passaggio alla Camera è previsto rapido e blindato per evitare intoppi i… - BiblioTp : RT @AgCultNews: Dl Ristori, via libera dal Senato: le misure per cultura e turismo / SCHEDA -