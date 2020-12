Bayern, che record: un 2020 senza nessuna sconfitta in casa e non accadeva dal 1981 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è chiuso all'Allianz Arena con il successo contro il Wolfsburg per 2-1 il cammino del Bayern Monaco nel 2020. Una stagione fantastica con il triplete in bacheca e un record: il club di Monaco di Baviera infatti ha chiuso l'anno solare senza sconfitte interne. Una impresa che mancava da 39 anni visto che l'ultima volta senza ko interni risale al 1981. L'undici di Manuel Neuer & Co. sarà ospite alla BayArena sabato prossimo e potrà riconquistare la prima posizione in Bundesliga con una vittoria in trasferta a Leverkusen. Questa sarebbe la ciliegina sulla torta per un “2020 perfetto”.caption id="attachment 1048203" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è chiuso all'Allianz Arena con il successo contro il Wolfsburg per 2-1 il cammino delMonaco nel. Una stagione fantastica con il triplete in bacheca e un: il club di Monaco di Baviera infatti ha chiuso l'anno solaresconfitte interne. Una impresa che mancava da 39 anni visto che l'ultima voltako interni risale al. L'undici di Manuel Neuer & Co. sarà ospite alla BayArena sabato prossimo e potrà riconquistare la prima posizione in Bundesliga con una vittoria in trasferta a Leverkusen. Questa sarebbe la ciliegina sulla torta per un “perfetto”.caption id="attachment 1048203" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

