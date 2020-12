Avanti un altro!: Miss Anni 50 auguri di Natale “Non rinunciate ai piaceri” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su Instagram la Miss Anni 50 di “Avanti un altro!”, Francesca Maria Giuliano, ha pubblicato alcune sue foto in versione natalizia, sempre molto sexy. E ha invitato i followers a non preoccuparsi di carboidrati e chili in più, ma ad accettarsi così come si è e a godersi i piaceri della vita. A gennaio, con il ritorno di “Avanti un altro!” su Canale 5, rivedremo anche lei, Francesca Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su Instagram la50 di “un”, Francesca Maria Giuliano, ha pubblicato alcune sue foto in versione natalizia, sempre molto sexy. E ha invitato i followers a non preoccuparsi di carboidrati e chili in più, ma ad accettarsi così come si è e a godersi idella vita. A gennaio, con il ritorno di “un” su Canale 5, rivedremo anche lei, Francesca Articolo completo: dal blog SoloDonna

CottarelliCPI : L’accordo sul Recovery Fund è stato trovato, superando l’opposizione di Ungheria e Polonia. La BCE farà altri 500 m… - carlaruocco1 : Ci stanno provando in tutti i modi, ma la realtà è che sono uguali a qualsiasi altro cittadino. La direzione è segn… - _ericasora_ : RT @hulkevberg: Ma in che senso dite che Arturo va avanti grazie al cognome se l'altro con il suo cognome ha vinto due gp scarsi e la gente… - Alidellafantas1 : RT @LuImpavBellator: Io penso, che se un uomo ti vuole , se ti vuole veramente ti cerca e ti trova ovunque tu sia , sempre , nessuna scusa… - Claudio61331412 : @matteosalvinimi Mi sono imposto di non seguire più queste trasmissioni e mi chiedo se questa gente ( TUTTI ) invec… -