VIDEO | Zingaretti vede Conte: “Non si è parlato di rimpasto” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Un incontro utile che ha ripreso lo spirito iniziato a Palazzo Chigi il 5 novembre cioè di mettere sul tappeto tutti i nodi per un rilancio dell’agenda di governo”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte, ieri sera. Non si è parlato di rimpasto, dice Zingaretti. “Sono stati temi dell’agenda sociale, del lavoro, del rilancio delle imprese, anche la grande questione della sanità, ma in uno spirito costruttivo. L’azione di governo deve andare avanti e deve andare avanti in uno spirito di grande sintonia con i problemi degli italiani”, aggiunge. E a Enrico Lucci che gli chiede ‘a Renzi ora chi glielo dice’, Zingaretti con una battuta risponde: “Viene domani. Se ci sei glielo dici te“. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Un incontro utile che ha ripreso lo spirito iniziato a Palazzo Chigi il 5 novembre cioè di mettere sul tappeto tutti i nodi per un rilancio dell’agenda di governo”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte, ieri sera. Non si è parlato di rimpasto, dice Zingaretti. “Sono stati temi dell’agenda sociale, del lavoro, del rilancio delle imprese, anche la grande questione della sanità, ma in uno spirito costruttivo. L’azione di governo deve andare avanti e deve andare avanti in uno spirito di grande sintonia con i problemi degli italiani”, aggiunge. E a Enrico Lucci che gli chiede ‘a Renzi ora chi glielo dice’, Zingaretti con una battuta risponde: “Viene domani. Se ci sei glielo dici te“.

