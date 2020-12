Uomini e Donne oggi: il compleanno di Maria, passione per Gemma (Di martedì 15 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre 2020 va in onda una nuova puntata del programma, registrata il giorno in cui la padrona di casa ha compiuto gli anni; intanto, tra la dama torinese e Maurizio la conoscenza procede a gonfie vele L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 dicembre 2020) Martedì 15 dicembre 2020 va in onda una nuova puntata del programma, registrata il giorno in cui la padrona di casa ha compiuto gli anni; intanto, tra la dama torinese e Maurizio la conoscenza procede a gonfie vele L'articolo proviene da Gossip e Tv.

chetempochefa : 'il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne,pensare che le donne siano inferiori r… - LinoGuanciale : Da 70 anni al fianco dei rifugiati, da 70 anni sul campo. Oggi #UNHCR celebra 70 anni di attività. Grazie alle donn… - mariaederaM5S : Al personale sanitario impegnato contro il #Covid andranno 40 degli 80 mln restituiti da bilancio @Montecitorio. Lo… - aquiver_effe : RT @VinooRosso: fate come volete ma io se guardo un reality come il grande fratello voglio vedere nomination come quelle di tommaso, non co… - fiamma1990 : RT @VinooRosso: fate come volete ma io se guardo un reality come il grande fratello voglio vedere nomination come quelle di tommaso, non co… -