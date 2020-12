Stanza con vista, gli architetti irpini discutono sullo spopolamento dei piccoli centri (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto nel pomeriggio l’incontro tra gli architetti irpini, il paesologo Franco Arminio e lo scrittore Andrea Di Consoli, dal titolo “Stanza con vista”, per riflettere sulla conservazione e valorizzazione dei borghi e delle aree interne e del loro ricco patrimonio culturale e antropologico. L’incontro è stato presentato dal presidente degli architetti irpini Erminio Petecca è stato introdotto dal consigliere Eleonora Dionisio, ha moderato il vice presidente Vincenzo De Maio. Secondo Arminio, in irpinia, quaranta anni dopo il terremoto, i paesi, più che una comunità di persone sembrano una comunità di case, spesso vuote. Dare attenzione ai paesi, è l’idea che possano avere un futuro. Per Di Consoli un’inversione di tendenza ci potrà ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto nel pomeriggio l’incontro tra gli, il paesologo Franco Arminio e lo scrittore Andrea Di Consoli, dal titolo “con”, per riflettere sulla conservazione e valorizzazione dei borghi e delle aree interne e del loro ricco patrimonio culturale e antropologico. L’incontro è stato presentato dal presidente degliErminio Petecca è stato introdotto dal consigliere Eleonora Dionisio, ha moderato il vice presidente Vincenzo De Maio. Secondo Arminio, ina, quaranta anni dopo il terremoto, i paesi, più che una comunità di persone sembrano una comunità di case, spesso vuote. Dare attenzione ai paesi, è l’idea che possano avere un futuro. Per Di Consoli un’inversione di tendenza ci potrà ...

