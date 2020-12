Recovery Fund, Gentiloni: “In Italia servono corsie preferenziali” (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Commissario europeo Paolo Gentiloni sollecita “corsie preferenziali” per il Recovery Fund in Italia, perché altrimenti “il piano rischia di rimanere ingolfato nelle procedure e nei ricorsi”. Lo ha affermato al convegno “Next Generation Italia – Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, ricordando che il Recovery è lo “strumento portante del piano di rilancio post crisi pandemica Next Generation Eu”. Per l’Italia – ha sottolineato – vi sono due sfide chiave: la qualità del piano, ovvero la capacità di essere utile alle prossime generazioni e “non per i prossimi sondaggi”, e l’attuazione, che è un problema per l’Italia intera e soprattutto per le regioni meridionali. “Ci serve un po’ una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Commissario europeo Paolosollecita “” per ilin, perché altrimenti “il piano rischia di rimanere ingolfato nelle procedure e nei ricorsi”. Lo ha affermato al convegno “Next Generation– Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, ricordando che ilè lo “strumento portante del piano di rilancio post crisi pandemica Next Generation Eu”. Per l’– ha sottolineato – vi sono due sfide chiave: la qualità del piano, ovvero la capacità di essere utile alle prossime generazioni e “non per i prossimi sondaggi”, e l’attuazione, che è un problema per l’intera e soprattutto per le regioni meridionali. “Ci serve un po’ una ...

borghi_claudio : MA... MA... MA... 'Senza riforme, niente soldi del recovery fund'. L'Olanda avverte l'Italia - meb : Al tg4 ho parlato del futuro del Paese e dei nostri figli. È necessario scegliere bene e insieme come spendere i 2… - ItaliaViva : Italia viva non sta lavorando per una crisi di governo, ma vogliamo che cambino radicalmente molte cose a partire d… - Subus85 : RT @GiancarloDeRisi: Recovery fund, Violante boccia Conte, Gelmini boccia Conte, lo boccia pure Liguori: 'Non si può fare un referendum per… - Ros36292999 : RT @aboubakar_soum: Anche a Milano, capitale economica d’Italia, aumentano senza sosta le persone costrette a ricorrere a forme di assisten… -